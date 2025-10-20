ユーチューバー「カジサック」ことキングコングの梶原雄太（45）の長女、梶原叶渚（かんな＝16）が19日までに、インスタグラムを更新。ミスセブンティーン2025に選出されたことを報告した。叶渚は「この度、ミスセブンティーン2025に選んでいただきました」と発表した。続けて「オーディション期間中、たくさんの応援や優しいメッセージを本当にありがとうございました。不安でいっぱいな日々もありましたが、どんな時も皆さんの言