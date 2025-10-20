連載・日本人フィギュアスケーターの軌跡第７回鈴木明子 前編（全２回）2026年２月のミラノ・コルティナ五輪を前に、21世紀の五輪（2002年ソルトレイクシティ大会〜2022年北京大会）に出場した日本人フィギュアスケーターの活躍や苦悩を振り返る本連載。第７回は、2010年バンクーバー大会、2014年ソチ大会と五輪２大会連続出場を果たした鈴木明子の軌跡を振り返る。前編は、摂食障害を乗り越えて初の五輪出場を決めるまでの