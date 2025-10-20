双子俳優の兄として知られる斉藤祥太（39）が、20日までにインスタグラムを更新。第2子となる男児が誕生したことを報告した。斉藤は「入籍してから5年。先日無事に結婚式を挙げることができました」と挙式時の写真を公開。「参列していただいた皆様ありがとうございました。皆様からの祝福の言葉や温かい言葉に感謝の気持ちでいっぱいですとても幸せな1日で、一生の思い出になりました」と感謝をつづった。続けて「そして私事で