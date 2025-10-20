19日、秋田市の果樹園でリンゴ約150個が食い荒らされているのが見つかりました。園内には、クマのものとみられるフンがあり、クマによる食害とみられます。秋田東警察署の調べによりますと19日、60代の女性が、秋田市河辺諸井字野田の果樹園の見回りをしたところ、栽培していたリンゴ約150個が食い荒らされているのを見つけました。園内には、クマのものとみられるフンがあり、17日午後5時ごろから19日午前7時ごろまでの間に被害に