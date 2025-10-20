自民党との連立政権樹立に向けて協議を続けている日本維新の会は常任役員会を開き、吉村代表と藤田共同代表に対応を一任することを決めました。日本維新の会が開いた常任役員会。吉村代表らは自民党との連立政権樹立に向けて、政策協議の内容を報告しました。関係者によりますと、吉村代表が連立の条件としていた国会議員の定数削減については自民側は受け入れる方針を固めています。維新側は今回、閣僚を出さず閣外協力にと