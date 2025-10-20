奈良県橿原市の住宅で20日朝、火事がありました。この家に住む母親と娘2人の安否がわかっていないということです。20日午前8時10分ごろ、橿原市城殿町を通りがかった人から「家の屋根から黒煙が上がっている」という内容の119番通報がありました。警察と消防によりますと、消防車が11台、救急車が1台出動し、消火と救助に当たっていますが、この家に住む80代の母親と50代の娘2人と連絡がつながっていないということです。