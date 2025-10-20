上げ幅が一時1200円を超えた日経平均株価を示すモニター＝20日午前、東京都港区の外為どっとコム週明け20日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が大幅反発した。前週末終値からの上げ幅は一時1200円を超え、取引時間中の最高値を更新した。積極財政を掲げる自民党の高市早苗総裁が次の首相に就任するとの期待から、買い注文が膨らみ全面高の展開になった。午前10時現在は前週末終値比1164円63銭高の4万8746円78銭。東