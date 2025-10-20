タレントの梅宮アンナ（53）が19日、インスタグラムのストーリーズを更新。足の小指を骨折したことを公表した。梅宮は「痛い痛い足の小指骨折全治5週間」とつづり、足の指のエックス線写真を公開した。その前の投稿では16〜18日にパシフィコ横浜で開催された「第63回日本癌治療学会学術集会」に参加し、廊下を歩く様子などを動画で投稿していた。