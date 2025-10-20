今年の第138回中国輸出入商品交易会（広州交易会）では、初めて会場内に「出国時の増値税還付サービスコーナー」が設置され、海外バイヤーが還付される増値税の「購入後即時還付」の利便性を手軽に享受できます。コーナーには200点以上の広交会オリジナルグッズ、第15回全国運動会のライセンス商品、広州の定番土産などがそろっています。多くのバイヤーが購入後、その場で税金の還付を受けることができます。中国では複数のビザ免