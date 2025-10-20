２０日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、工場が潰れ、トキ（高石あかり）が失職。さらに松野家は借金に苦しむことになり、銀二郎（寛一郎）が一人、馬車馬のように働くが…。この日の「ばけばけ」では傳が亡くなったことで工場は潰れ、トキも失職する。すぐに借金取りがやってきて金を持っていくが、無職のトキに借金取りは遊女になるように言う。これを聞いた銀二郎は、夜は遊郭の客引きの仕事もするよう