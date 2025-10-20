20日午前6時ごろ、東京都品川区のJR埼京線大崎駅構内で、線路を切り替える「ポイント」に不具合が起き、点検のため、埼京線と湘南新宿ラインは全線で約3時間にわたって運転を見合わせた。JR東日本が原因を調べている。