今週は首相指名選挙、日本維新の会との関係がどうなるかが焦点 先週米国市場で急遽浮上した金融不安は早くも下火になったようだ。週明けの東京市場で日経平均は大幅反発で始まるだろう。 今週の焦点は臨時国会が召集される21日に行われる首相指名選挙だ。カギを握るのが野党との連携で、特に日本維新の会との関係がどうなるか。本稿執筆現在では、自民党が連立入りを含めた日本維新の会との政策協議を巡り、維新が実現を求めてい