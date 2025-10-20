♯推し鉄ショット募集のチラシ 中国運輸局は、中国地方の列車や車窓からの風景などを撮影した写真のコンテストをインスタグラムで行っています。鉄道への関心をより深めてもらうのが目的で、最優秀に選ばれた12作品は、2026年のカレンダーに採用されます。 応募は、11月16日までで、インスタグラムで中国運輸局のアカウントをフォローし、ハッシュタグ・#推し鉄ショットをつけて中国地方の鉄道車両や車窓からの