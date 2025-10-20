北キプロス・トルコ共和国の大統領選で勝利したエルヒュルマン元首相＝19日、ニコシア（AP＝共同）【イスタンブール共同】地中海の分断国家キプロスの北側、トルコ系の北キプロス・トルコ共和国（トルコのみ国家承認）で19日、大統領選が実施され、即日開票された。暫定結果によると、南側にあるギリシャ系のキプロス共和国との連邦制を支持するエルヒュルマン元首相（55）が現職タタル大統領（65）に大差で勝利した。争点は南