きのう（19日）夜、神奈川県逗子市で、50代とみられる歩行者の男性が血を流して倒れているのが見つかりました。警察はひき逃げ事件として捜査しています。きのう午後9時40分ごろ、逗子市久木の県道で「人が血を流して倒れている」と通行人から110番通報がありました。警察によりますと、県道の信号のあるT字路で50代とみられる歩行者の男性が血を流した状態で倒れていて、病院に運ばれ、頭の骨を折る重傷だということです。警察は