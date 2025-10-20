アスクルは急落している。同社は１９日、ランサムウェアの感染に伴いシステム障害が発生したと発表した。これにより「ＡＳＫＵＬ」や「ＬＯＨＡＣＯ」の受注・出荷業務を停止したという。収益面でのネガティブな影響を警戒した売りが優勢となっている。個人情報や顧客データなどの外部への流出を含めた影響範囲については、現在調査を進めているとしている。 出所：MINKABU PRESS