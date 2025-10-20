岩井コスモホールディングスは年初来高値を更新した。前週末１７日取引終了後に上期（４～９月）連結決算の速報値を発表。売上高は１４４億５８００万円（前年同期比１２．７％増）、営業利益は５４億７８００万円（同２８．１％増）。売上高、営業利益とも上期において過去最高となる見通し。これが好感されている。 米国株式収益の増加が寄与する。なお、正式な決算発表は２４日を予定している。 出所：MI