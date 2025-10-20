三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループや三井住友フィナンシャルグループ、みずほフィナンシャルグループなど銀行株が堅調に推移している。前週末の米株式市場では、地銀セクターのフィフス・サード・バンコープ＜FITB＞やトゥルイスト・ファイナンシャル＜TFC＞が発表した決算が市場予想を上回る内容となり、地銀の信用リスクを巡る投資家の懸念が後退。金融株の売り持ち高を解消する目的の