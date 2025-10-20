グリーンエナジー＆カンパニーが３日ぶりに反発している。前週末１７日の取引終了後、１００％子会社グリーンエナジー・プラスが、鹿児島県鹿屋市における系統用蓄電池システムの工事を受注したと発表しており、好材料視されている。なお、同件が業績に与える影響は軽微としている。 出所：MINKABU PRESS