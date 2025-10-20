スリー・ディー・マトリックスは高い。前週末１７日取引終了後、米ハーバード大学との共同研究で、自社技術の自己組織化ペプチド「ＲＡＤＡ１６」を活用した研究成果が国際科学誌サイエンスに掲載されたと発表した。この成果は心臓再生医療の根幹的課題を革新的に解決した点で極めて重要なものになるという。これが材料視されているようだ。 出所：MINKABU PRESS