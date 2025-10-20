安永がストップ高の７６０円でカイ気配となっている。前週末１７日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を３１７億円から３２７億円（前期比３．９％増）へ、営業利益を８億５０００万円から１４億円（同８４．７％増）へ、純利益を３億円から７億円（同５．７％減）へ上方修正し、あわせて配当予想を中間・期末各５円の年１０円から中間７円・期末５円の年１２円（前期１３円）へ引き上げたことを好感した