ギックスが続伸している。前週末１７日の取引終了後に関東財務局に提出された大量保有報告書で、オーストラリア金融大手のマッコーリー・バンクの保有割合が７．２７％と、新たに５％を上回る大株主に浮上したことが判明しており、需給思惑から買われているようだ。保有目的は純投資で、報告義務発生日は１０月１３日となっている。 出所：MINKABU PRESS