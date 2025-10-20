【その他の画像・動画等を元記事で観る】 乃木坂46が、11月26日にリリースする40枚目となるシングルの選抜メンバーが決定し、甘い色使いが印象的な新ビジュアルが公開となった。 ■「このシングルを通して強くなりたい」（矢田萌華） 2月に初お披露目となった6期生から、鹿児島県出身の瀬戸口心月と秋田県出身の矢田萌華のふたりが初選抜・Wセンターを務める。 矢田萌華はセンターを務めることに対し