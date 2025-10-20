週明けの日経平均株価は、午前9時の取引開始で750円値上がりしました。【映像】日経平均株価 750円値上がりして取引開始20日の日経平均株価は、午前9時の取引開始とともに先週末の終値より約750円値上がりしました。自民党と日本維新の会が20日に連立政権の合意書に署名する見通しで、市場関係者は政局不安への過度な懸念が後退した影響が出ていると見ています。外国為替市場では、高市政権発足の可能性が高まり、財政拡張へ