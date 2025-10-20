（7）ボウトロイの3連勝だ。5月以降はA一組のみに出走して【3・3・2・0】と堅実な走り。今回も先行して早めに仕掛ける勝ちパターンに持ち込めれば首位争いになる。強敵はトーセンマッシモ。取り消し明けでも内枠を生かせれば逆転まで。