香港国際空港で、貨物機が着陸の際に滑走路をはずれ作業用の車両に衝突した上、海に滑落しました。車両に乗っていた2人が死亡しています。香港メディアによりますと、香港国際空港で日本時間午前4時50分ごろ、アラブ首長国連邦・ドバイ発のエミレーツ航空の貨物機が着陸の際に滑走路をはずれ、海に滑落しました。途中で地上にあった作業用の車両に衝突していて、車両に乗っていた男性2人が死亡したということです。貨物機には4人が