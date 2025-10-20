米メリーランド州で、子どもの誕生日パーティーに車が突っ込み、死傷者が出た/Mapbox（ＣＮＮ）米メリーランド州ブラーデンスバーグで１８日、子どもの誕生日パーティーのテントに車が突っ込み、女性１人が死亡したほか、１３人がけがをした。警察が１９日に発表したところによると、車を運転していた首都ワシントン在住の男（６６）は事故後に徒歩で現場から逃走したが、その後、出頭した。刑事訴追が検討されているという。死亡