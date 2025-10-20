丸亀警察署 香川県丸亀市でイノシシが目撃されました。 警察によりますと、10月20日午前6時52分ごろから、丸亀市塩屋町でイノシシ1頭が複数回目撃されています。イノシシは体長１ｍくらいで、逃走中だということです。 警察は、イノシシを目撃した時には不用意に近づかないように呼び掛けています。またイノシシが暴れているなどの緊急時には110番、目撃したら、香川県みどり保全課（087－832-3212）か丸亀市役所