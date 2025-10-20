ネイルが長い時や、スッキリとした洗いあがりが欲しい時に便利なシャンプーブラシ。さまざまなタイプが売られていますが、中にはそれなりのお値段のするブランド物も…。そんな中筆者が買ったのはダイソーの商品！220円（税込）とお安いながら、デザインも機能性も◎商品なので、ぜひチェックしてみてくださいね♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：シャンプーブラシ（くま）価格：￥220（税込）販売ショップ：ダイソー可愛