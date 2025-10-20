【その日その瞬間】かつての石井一久の剛毛すぎた強心臓…無断外泊でどつかれた当日の快投に野村監督も呆れていた宮本慎也さん（元ヤクルト内野手、野球解説者、指導者／54歳）◇◇◇現役時代はヤクルトの名選手として、五輪では代表主将、WBCでは優勝メンバーとして活躍した宮本慎也さん。NHKで野球解説も担当。新刊「プロ視点の野球観戦術」という目からウロコの野球本も上梓した。そんな宮本さんの野球人生に