サッカー日本代表が、“まだ見ぬ景色”を見せてくれた。2025年10月14日、FIFAワールドカップで最多優勝5回を誇るブラジル代表と対戦し、3-2で勝利を収めた。来年6月にワールドカップ本大会を迎える強化のタイミングでの親善試合とはいえ、これまで「2分11敗」と未勝利だったサッカー王国を相手に2点を先制されながらの大逆転劇。日本列島を大いに沸かせ、本大会での躍進を期待を感じさせてくれた。日本代表の目標は、あくま