自分なりに気合を入れた仕事で思うように結果が出なかった、大切な人との辛い別れを経験した……。人生において、公私ともに「不安」という感情を避けて通ることはできない。多くの不安はやり過ごせば収まっていくものだが、なかなか沈静化しない場合はどうすれば良いのだろうか。精神科医であり、一般社団法人認知行動療法研修開発センターで理事長を務める大野裕氏は、不安とは「危険が迫っている可能性があることを知らせるここ