18日午後、大仙市内小友の秋田自動車道で車がクマに衝突しました。運転していた男性にけがはありませんでした。高速道路交通警察隊の調べによりますと18日午後3時55分ごろ、大仙市内小友字谷地田の秋田自動車道下り線を走っていた普通乗用車が、道路を横断していたクマ1頭と衝突しました。運転していた宮城県仙台市の50代の男性にけがはありませんでした。クマの体長は約1メートルだったということです。現場は秋田自動車道