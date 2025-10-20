治療法のない病気になったら、どうすればいいのか。精神科医の春日武彦さんは「大事なのは“病気を治すこと”ではなく“幸福の着地点を探ること”だ」という。42歳で「緑内障」と診断された歌人・穂村弘さんの半生を綴った『満月が欠けている』（ライフサイエンス出版）の中から、2人の対談をお届けする――。■あまりにも自然にウソをつく人【穂村】春日先生は精神科を専門にされていますが、産婦人科とは違った意味での怖さがあ