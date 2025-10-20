この夏にJ1湘南ベルマーレからデンマークの強豪ブレンビーに移籍した福田翔生は24歳のアタッカーだ。名門の東福岡高校から当時JFLのFC今治に加入すると、その後、J3のY.S.C.C.横浜でゴールを量産して、J1に引き抜かれた苦労人でもある。2024年シーズンにはJ1で10ゴールとブレイクすると、今シーズン途中に海外移籍を決断した。その福田は、先月ブレンビーに着任したスティーヴ・クーパー新監督のもとでレギュラーに抜擢されたが、1