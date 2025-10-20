きのう（19日）、埼玉県草加市の路上で横断歩道を渡っていた87歳の女性をはねて死亡させたとして、乗用車を運転していた68歳の会社員の男が逮捕されました。過失運転致死の疑いで逮捕されたのは、埼玉県越谷市の会社員、酒井秀行容疑者（68）です。酒井容疑者はきのう午後6時ごろ、草加市柳島町の見通しの良い直線道路の信号のない交差点で、横断歩道を渡っていた吉田千栄さん（87）を乗用車ではね、死亡させた疑いが持たれていま