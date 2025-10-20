木製のインテリアや木目をプリントした雑貨、リラックス効果のあるウッディな香りのコスメまで。自然の温もりを感じるアイテムで部屋を癒しの空間に！木×アクリルの異素材ミックスでモダンな雰囲気にW32×D16×H10.7cm\14,850（HIGHTIDE×New Edition Furniture/ハイタイド）ビビッドなアクリルプレートがひと際目を引くブックスタンド。メガネやペンなど、小物を置けるスペースが備えられているのも便利。曲げ木のトレイは見た目