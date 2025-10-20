免許返納後の生活をイメージできる新たな取り組みに期待感も2025年10月15日の午前7時40分頃、愛知県名古屋駅近くの交差点で高齢ドライバーの運転する軽自動車が横断歩道を渡っていた歩行者3人をはねる事故が発生しました。この事故により30代から40代の男女3人が救急搬送されましたが、このうち49歳の女性が亡くなりました。【画像】「えっ…！」 これが「事故で大破した車」です（16枚）過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕され