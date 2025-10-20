2025年10月23日は二十四節気の「霜降(そうこう)」。朝晩の冷え込みが強まり、北日本や山間部では霜が降り始めるころです。東日本や西日本でも年によっては木枯らしが吹き始め、冬の気配を感じます。この記事では、「霜降」の意味や時期、気象の知識をまじえた七十二候、木枯らし1号の基準、過ごしかたについて解説します。「霜降」とは？2025年の「霜降」は10月23日です。期間でいうと、10月23日から、次の二十四節気「立冬」の前