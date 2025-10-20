4年前、バツイチ男性と結婚した加藤みきさん（仮名・45歳）はモラハラな義父に悩まされていました。ある日、エスカレートした義父のモラハラ行為に堪忍袋の緒が切れて復讐を決意。自分を犠牲にしない生活を送るため、夫も巻き込み、モラハラ義父を黙らせる計画を練りました。◆自分基準で物事を考える「義父のモラハラ」に悩まされてみきさんは、70代の義父と二世帯住宅で同居中。義父は1階で生活し、みきさん家族は2階で生