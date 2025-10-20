成田空港に１４日、ストリートピアノが常設された。ピアノには、自閉症のアーティスト・ｆｕｃｏ：さん（２４）がデザインしたアート作品がラッピングされている。お披露目イベントでは、東京パラリンピックの閉会式に出演した盲目のシンガー・ソングライターわたなべちひろさん（２１）が美しい演奏と歌で花を添えた。ピアノが設置されたのは、第３旅客ターミナルの出発ロビーにある休憩スペース。ｆｕｃｏ：さんは色とりど