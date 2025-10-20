F1米国GPで7位に入ったレッドブルの角田裕毅＝19日、テキサス州オースティン（イマジンイメージズ・ロイター＝共同）【オースティン（米テキサス州）共同】自動車のF1シリーズ第19戦、米国グランプリ（GP）は19日、テキサス州オースティンで決勝が行われ、13番手からスタートしたレッドブルの角田裕毅は7位に入った。ポールポジション（PP）から出た同僚のマックス・フェルスタッペン（オランダ）が今季5勝目、通算68勝目を挙げ