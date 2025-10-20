10月20日未明、静岡市清水区の交差点でオートバイと道路を渡っていた高齢女性がぶつかる事故があり、女性は意識不明の重体です。 20日午前4時40分頃、静岡市清水区辻の国道1号の交差点で、同区に住む男性（61）が運転するオートバイが右折しようとし、道路を横断していた高齢の女性とぶつかりました。 この事故で、女性は意識不明の重体となっています。オートバイを運転していた男性にけがはありません。 現