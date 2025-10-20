竹書房は、WEBコミックサイト「WEBコミックガンマ」「WEBコミックガンマぷらす」「ストーリアダッシュ」「まんがライフWIN」の作品を集約し、新たに毎日更新のWEBコミックサイト「竹コミ！」を2025年10月17日(金)12：00より公開し、サービスを開始した。今回のリニューアルでは、竹書房のWEBコミックを一挙に集約するとともに、より楽しく利用できる新機能が追加されている。○●「竹コミ！」新機能紹介【無料会員登録でさらにお得