カンテレ・フジテレビ系ドラマ『終幕のロンド −もう二度と、会えないあなたに−』(毎週月曜22:00〜)に出演する中村ゆりが、コメントを寄せた。きょう20日放送の第2話では、こはる(風吹ジュン)が樹(草なぎ剛)に絶大な信頼を寄せる一方で、樹が悪徳遺品整理業者ではないかと不信感を募らせる真琴(中村)の姿が描かれ、1話と同様、母と娘が口論になる場面も登場する。中村ゆり――1話をご覧になって、いかがでしたでしょうか？脚本を