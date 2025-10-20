コスモエネルギーホールディングスは10月10日、公益社団法人日本証券アナリスト協会による2025年度(第31回)「証券アナリストによるディスクロージャー優良企業選定」にて「エネルギー部門」の第1位に選定されたことを発表した。同社が「エネルギー部門」において第1位に選定されるのは初めてのことだ。コスモエネルギーホールディングスが2025年度(第31回)「証券アナリストによるディスクロージャー優良企業選定」の「エネルギー部