元つばきファクトリー・岸本ゆめのが、ソロとして初のEP『四半世紀 - EP』を11月18日（火）リリースすることを発表した。本作は、ライブでのみ披露されてきた楽曲の中から5曲を収録。演奏には、岸本のギターの師であり、楽曲制作も共に手がけた楢原英介（VOLA & THE ORIENTAL MACHINE）に加え、有島コレスケ（arko lemming）が参加。レコーディングとミックスは上條雄次が担当している。本作のCD盤は、11月10日（月）に下北沢S