週明け２０日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前週末終値（４万７５８２円１５銭）に比べて１２００円超上昇した。４万８７００円台を推移している。９日につけた取引時間中の最高値（４万８５９７円０８銭）を更新した。