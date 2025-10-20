きょうの東京株式市場で日経平均株価は一時1300円以上値上がりし節目の4万8000円台を回復して取引されています。取引時間中の過去最高値を更新する場面もありました。自民党と日本維新の会がきょうにも連立に合意するとの見通しから国内政治を巡る不透明感が後退したことで投資家のリスクを取る姿勢が拡大し東京株式市場は全面高の展開となっています。また、首班指名で勝利する公算が高くなった高市氏が、積極的な財政政策を行う