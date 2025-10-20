２０日の東京株式市場は、日経平均株価が前日比７５０円高の４万８３３２円と急反発して始まった。 前週末の米株式市場では、主要株価３指数はそろって反発。ＮＹダウは２３８ドル高となり、４万６０００ドル台を回復した。フィフス・サード・バンコープ＜FITB＞などの地銀の決算発表を受けて、信用リスクを巡る過度な懸念が後退するなか、トランプ米大統領が対中追加関税に関して持続可能ではないとの見方を示